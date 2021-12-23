Анастасия Мишина: получилось практически всё, есть маленькие помарки, но мы довольны

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, прокомментировала выступление на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Фигуристы выиграли короткую программу, набрав 83,74 балла. Второй результат – у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (82,84).



«Сегодня у нас получился хороший прокат, мы довольны. Получилось практически всё. Есть маленькие помарки, но на сегодняшний день мы довольны прокатом, тренеры довольны прокатом. Очень приятно, что много знакомых лиц было на трибуне», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



«Рады, что удалось на хорошей ноте начать соревнования, выступить при домашней публике, насладиться этим праздником. Психологически не сложно перед своей публикой? Для каждого это индивидуально, нам было только приятно, мы чувствовали поддержку с первых секунд. Благодарны всем болельщикам», — добавил Галлямов.

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