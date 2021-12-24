Александр Жулин: благодарю бога за то, какие прекрасные меня окружают люди

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин опубликовал фото со съёмок шоу «Ледниковый период». Он сфотографировался с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым.
«Оглядываясь вокруг, благодарю бога за то, какие прекрасные меня окружают люди», — написал Жулин.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Жулина.
Жулин в паре с Майей Усовой стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1992 года, серебряным призёром Игр 1994 года. Они также становились чемпионами мира, Европы и СССР.
Костомаров в дуэте с Татьяной Навкой также является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы, трёхкратным победителем финалов Гран-при, трёхкратным чемпионом России.
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