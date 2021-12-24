Татьяна Навка ответила на вопрос о соперничестве с Ильёй Авербухом

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка ответила на вопрос, можно ли считать соперниками её и серебряного призёра ОИ Илью Авербуха, который, как и она сама, ставит ледовые шоу.
«Ну какие же мы соперники? Мы соратники, делаем одно большое дело: развиваем фигурное катание. На мой взгляд, наличие нескольких сильных игроков на рынке ледовых шоу – это огромный плюс как для зрителей, так и для самих спортсменов.
Если раньше у наших спортсменов после ухода из спорта было два пути — тренерская работа либо работа в ледовых шоу за границей, далеко не всегда масштабных, — то теперь у них есть шанс продолжать радовать зрителей, гастролировать и, конечно же, получать достойный оклад. Здоровая конкуренция подстёгивает создателей проектов на льду не стоять на месте, а постоянно изобретать что-то новое, удивлять поклонников фигурного катания», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 24 декабря 2021
-
10:21
-
10:13
-
10:04
-
10:00
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:00
-
09:00
-
08:56
-
08:47
-
08:47
-
08:41
-
08:36
-
07:26
-
04:23
- 23 декабря 2021
-
23:21
-
22:48
-
22:31
-
22:28
-
22:22
-
22:16
-
21:49
-
21:27
-
21:19
-
21:10
-
21:07
-
20:59
-
20:50
-
20:45
-
20:41
-
20:40
-
20:36