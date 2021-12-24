Татьяна Навка ответила на вопрос о соперничестве с Ильёй Авербухом

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка ответила на вопрос, можно ли считать соперниками её и серебряного призёра ОИ Илью Авербуха, который, как и она сама, ставит ледовые шоу.

«Ну какие же мы соперники? Мы соратники, делаем одно большое дело: развиваем фигурное катание. На мой взгляд, наличие нескольких сильных игроков на рынке ледовых шоу – это огромный плюс как для зрителей, так и для самих спортсменов.

Если раньше у наших спортсменов после ухода из спорта было два пути — тренерская работа либо работа в ледовых шоу за границей, далеко не всегда масштабных, — то теперь у них есть шанс продолжать радовать зрителей, гастролировать и, конечно же, получать достойный оклад. Здоровая конкуренция подстёгивает создателей проектов на льду не стоять на месте, а постоянно изобретать что-то новое, удивлять поклонников фигурного катания», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

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