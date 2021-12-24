Американский журналист: теперь понятно, откуда взялась травма Этери Тутберидзе

Американский журналист Дэвид Лис проанализировал интервью тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

«Сначала нам показали Тутберидзе с собакой. Помню, как встретил Этери в Лас-Вегасе. На ней был огромный крест. Я вижу, что она любит собаку, собака любит её. Она мягкая женщина, милая женщина. Она мать, которая ведёт свою дочь Диану к Олимпиаде. Когда я думаю об Этери или таком великом тренере, как Татьяна Тарасова, то вижу, что эти люди любят слишком сильно. Когда они заставляют тебя, то проявляют любовь к тебе. Дело не в них, а в спортсменах.

В интервью Тутберидзе рассказала, как в детстве к ним приехали родственники из Грузии. Кто-то из них спросил её отца, сколько у него детей. Тот ответил: «Один сын». Этери ударила его в плечо: «Папа, нас же пятеро». Он продолжил: «Один сын. Он продолжит наш род, а вы девочки, это не считается». Это очень интересная история. Теперь понятно, откуда у неё взялась травма, понятно, когда была нанесена рана. Вы знаете, что этот сын в итоге оказался в тюрьме?» — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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