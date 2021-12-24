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«Это бред, Тутберидзе!» Журналист Дэвид Лис отреагировал на слова Этери о Полине Шелепень

«Это бред, Тутберидзе!» Журналист Дэвид Лис отреагировал на слова Этери о Полине Шелепень
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Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал слова тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе о бывшей подопечной Полине Шелепень. В интервью Первому каналу Тутберидзе сказала: «Когда-то Полина Шелепень убежала со сборов, потому что я отобрала у неё котлеты на обеде. Пришла бы обратно, стала бы не в 14-м, а в 15-м году чемпионкой мира. Стала бы. Куда бы она делась».

«Я вынужден вступить. Это бред, Тутберидзе! Полина Шелепень самая ужасная фигуристка, которую я видел. Полина Шелепень не могла стать чемпионкой мира. Но я рад, что Этери подтвердила: Шелепень убежала со сборов в лес. Мы слышали об этой истории ещё несколько лет назад. Этери приглашала Шелепень тренироваться в «Хрустальный», но та отказалась. Очень интересно. Спасибо, Этери», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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