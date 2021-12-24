«Знали, что ваша дочь может ходить по воде?» Американский журналист обратился к Тутберидзе

Американский журналист Дэвид Лис обратился к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе после ознакомления с её интервью в программе «Пусть говорят».

«После интервью Тутберидзе у меня остался только один вопрос: Этери, вы знали, что ваша дочь может ходить по воде? Этери, вы знали, что ваша девочка спасёт наш умирающий вид спорта? Вы знали, что, когда целовали вашего ребёнка, то целовали лик божий? Знали, Этери?» — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, выступает в паре с Глебом Смолкиным. После ритм-танца они занимают третье место на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

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