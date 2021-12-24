Анастасия Скопцова — о произвольном танце: бывают ошибки, которые стоят очень дорого
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Фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Кириллом Алёшиным, прокомментировала выступление в произвольной программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. За прокат они получили оценку 110,36, сумма баллов за две программы составляет 185,72.
«Мы очень гордимся собой и тренерским составом за проделанную работу. Бывает, случаются досадные ошибки, которые, к сожалению, стоят очень дорого», — передаёт слова Скопцовой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Ранее с турнира снялись Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые выиграли ритм-танец.
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