Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Загитова — ленивая, Медведева — толстая». Дэвид Лис оценил слова Тутберидзе об ученицах

«Загитова — ленивая, Медведева — толстая». Дэвид Лис оценил слова Тутберидзе об ученицах
Комментарии

Американский журналист Дэвид Лис оценил высказывания заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе о бывших подопечных.

«Когда нарцисс чувствует, что кто-то больше не может ему служить, то избавляется от них. Важно запомнить, как нежно Этери Тутберидзе говорит о своей олимпийской чемпионке Алине Загитовой — «ленивая», о её двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой — «толстая», о её первой звезде Юлии Липницкой — «неблагодарная по отношению к матери». Запомните, это не вина Этери.

Может быть, ей хотелось бы избавиться и от Щербаковой, но тут случилась травма Трусовой, а Косторная ушла. Ей вновь потребовалась Щербакова. Этери — настоящий талант. Все истории и слухи о ней — бред. Она настоящий тренер», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
«Знали, что ваша дочь может ходить по воде?» Американский журналист обратился к Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021