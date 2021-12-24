«Загитова — ленивая, Медведева — толстая». Дэвид Лис оценил слова Тутберидзе об ученицах

Американский журналист Дэвид Лис оценил высказывания заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе о бывших подопечных.

«Когда нарцисс чувствует, что кто-то больше не может ему служить, то избавляется от них. Важно запомнить, как нежно Этери Тутберидзе говорит о своей олимпийской чемпионке Алине Загитовой — «ленивая», о её двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой — «толстая», о её первой звезде Юлии Липницкой — «неблагодарная по отношению к матери». Запомните, это не вина Этери.

Может быть, ей хотелось бы избавиться и от Щербаковой, но тут случилась травма Трусовой, а Косторная ушла. Ей вновь потребовалась Щербакова. Этери — настоящий талант. Все истории и слухи о ней — бред. Она настоящий тренер», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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