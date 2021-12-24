Наталья Бестемьянова надеется, что Синицина и Кацалапов будут готовы к ЧЕ и Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала информацию о снятии Виктории Синициной и Никиты Кацалапова с чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Пара выиграла ритм-танец, но отказалась от выступления в произвольной программе из-за травмы партнёра.

«Давайте пожелаем здоровья Никите. Будем надеяться на то, что всё будет залечено. И уже на чемпионате Европы мы увидим их в полной боевой готовности. И к Олимпиаде, конечно, тоже», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!