Наталья Бестемьянова надеется, что Синицина и Кацалапов будут готовы к ЧЕ и Олимпиаде
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала информацию о снятии Виктории Синициной и Никиты Кацалапова с чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Пара выиграла ритм-танец, но отказалась от выступления в произвольной программе из-за травмы партнёра.
«Давайте пожелаем здоровья Никите. Будем надеяться на то, что всё будет залечено. И уже на чемпионате Европы мы увидим их в полной боевой готовности. И к Олимпиаде, конечно, тоже», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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