Степанова и Букин выиграли чемпионат России в отсутствие Синициной и Кацалапова

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, одержали победу на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. В произвольном танце они заработали 134,61 балла, общий результат по сумме двух прокатов составил 223,37 балла.

Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые по сумме двух прокатов получили 207,70 балла. Пара проводит первый сезон во взрослых турнирах. 18-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Замкнули тройку Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали восьмыми. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, снялись перед произвольным танцем ввиду обострения травмы спины у партнёра.

Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду

1. Александра Степанова/Иван Букин — 223,37

2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин — 207,70

3. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 195,75

4. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 195,65

...8. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 179,50