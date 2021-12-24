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Степанова и Букин выиграли чемпионат России в отсутствие Синициной и Кацалапова

Степанова и Букин выиграли чемпионат России в отсутствие Синициной и Кацалапова
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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, одержали победу на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. В произвольном танце они заработали 134,61 балла, общий результат по сумме двух прокатов составил 223,37 балла.

Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые по сумме двух прокатов получили 207,70 балла. Пара проводит первый сезон во взрослых турнирах. 18-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Замкнули тройку Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали восьмыми. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, снялись перед произвольным танцем ввиду обострения травмы спины у партнёра.

Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду

1. Александра Степанова/Иван Букин — 223,37
2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин — 207,70
3. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 195,75
4. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 195,65
...8. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 179,50

Фигурное катание. ЧР-2022. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
24 декабря 2021, пятница. 12:45 МСК
Окончено
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