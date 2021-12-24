Гурейро прокомментировал инцидент с Загорски, которую унесли на руках после проката

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, прокомментировал инцидент со своей партнёршей после произвольного танца на чемпионате России. Загорски стало плохо, её унесли на руках.

«Героизм — штука такая… Она молодец, это определённо. Для меня она — герой. При такой тяжёлой болезни, всём прочем… У нас был вариант, понимая всю сложность ситуации, в которой мы оказались.

Ни для кого не секрет, что мы ехали сюда за путёвкой на Олимпиаду. После вчерашнего результата в танцах на льду это достаточно сложно реализовать. Тем более, понимая состояние здоровья Тиффани, рассчитывали на то, что короткая у нас более накатана. Думали, будет запас на произволку на случай возможных ошибок. Ни ритмический, ни произвольный танец мы не катали целиком до этого турнира, потому что это было физически невозможно. Надеялись на лучшее и готовились к этому. Вчера это сложилось, она замечательно откаталась, тем более для первого проката. Тренеры задались вопросом, есть ли смысл катать произвольную программу?

Решили посмотреть по тренировке, там всё было достаточно неплохо. На прокате тренеры сказали Тиффани, что, если наступит момент, когда она не сможет физически ехать, чтобы останавливалась. Но когда мы вышли на лёд, то приняли решение катать до конца. Будь мы там, где мы хотели быть вчера, мы бы подумали. Но, оказавшись в такой ситуации, решили — почему бы и нет? Надеемся, у нас будут крупные турниры в этом году, и пусть это будет первый прокат.

Знаю, что Тиффани на руках унесли, она не смогла сидеть в «кисс энд край». Уже когда мы делали поклон, она держалась за меня, ей хотелось быстрее сесть. Она подустала ближе ко второй части программы, но как истинная спортсменка она боролась. Дальше уже было нереально, я старался её на себе тащить, сколько мог. Два раза во время программы я её спрашивал: «Может, остановимся?». Она говорила — нет, поэтому вот так.

Была ли возможость проанализировать вчерашние оценки? Это не совсем корректно анализировать оценки судей, более грамотно будет подойти после турнира и уточнить, какие были недочёты, чтобы исправить их к следующему турниру.

Не знаю, как комментировать слова Базина. Все, кто здесь выступает, хотят получить как можно больше баллов и место в турнирной таблице как можно выше. Думаю, это нормально, было бы странно, если бы люди, тренируясь по 6-8 часов в день, желали бы бороться за последнее-предпоследнее место. Почувствовал ли, что шанс отобрали? Сегодня у нас никто ничего не отбирал, мы сами откатались так, как смогли. Что касается вчерашнего дня, то мы обсудим это между собой с Тиффани, а не в медийном пространстве.

В этом сезоне посмотрим, на каких турнирах ещё выступим. У нас необычная ситуация, мы много лет были призёрами ЧР, так сложилось, что Тиффани серьёзно заболела и только к ЧР смогла за пару недель показать, что смогла. Есть решения тренерских советов, федерации. Может, нашу кандидатуру рассмотрят на какие-то турниры, если мы покажем лучшую подготовку. Речь в целом о крупных турнирах, а каких — они решат», — передаёт слова Гурейро корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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