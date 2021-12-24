Блогер Фран: снятие Синициной и Кацалапова вызывает подозрения

Спортивный блогер Фран оценила результаты соревнований танцевальных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Победу одержали Александра Степанова и Иван Букин. Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Пара проводит первый сезон во взрослых турнирах. 18-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Замкнули тройку Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, снялись перед произвольным танцем ввиду обострения травмы спины у партнёра.

«Получается, Дэвис и Смолкин автоматически попадают на чемпионат Европы и Олимпиаду, в то время как по Синициной и Кацалапову, вероятно, решение останется за федерацией. Не хочу быть конспирологом, но, если честно, у меня появляются подозрения по поводу снятия Синициной и Кацалапова, как бы возмутительно это ни звучало. Я видела, что многие на русских форумах обсуждали подобные слухи. Есть теория, что их снятие — это часть сделки», — написала Фран в своём «твиттере».

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