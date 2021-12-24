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Смолкин отреагировал на слова Базина об отданной жизни за шанс попасть на Олимпиаду

Смолкин отреагировал на слова Базина об отданной жизни за шанс попасть на Олимпиаду
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Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, прокомментировал слова Егора Базина, выступающего в паре с Елизаветой Худайбердиевой. Ранее Базин заявил, что «мы отдаём жизнь за шанс попасть на Олимпиаду, а этот шанс у нас отбирают».

«Слова Базина? Может, кто-то что-то знает, я ничего не знаю. Моя единственная задача — бороться за свой шанс на льду, это единственное, что имеет для нас значение, вот и всё», — передаёт слова Смолкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Я же сказал, что никого не обвиняю. Я говорил, что мой шанс отбирают, а кто — не говорил. Это точно не ребята», — ответил Базин.

«Кто выступает, ни в чём никогда не виноват. Каждый встает в пять утра каждый день, работает и отдаёт нашему делу всего себя. Думаю, никто из участников никогда никого ни в чём не винил, не держал обиды. Вызывает только уважение, что любой спортсмен работает так же, как и ты», — добавила Худайбердиева.

Смолкин и Дэвис завоевали серебро на ЧР, Худайбердиева и Базин — бронзу.

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