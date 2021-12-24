Максим Ковтун рассказал, кто из фигуристов должен представить Россию на Олимпийских играх

Бывший российский фигурист Максим Ковтун высказался о результатах мужских соревнований на чемпионате России. Победителем стал Марк Кондратюк.



«Очень расстроился из-за Семененко. После вчерашнего выступления я болел за Женю. Тройной аксель, который Семененко сорвал во второй половине, стал причиной того, что он занял четвёртое место. Если бы он сделал этот элемент, то он однозначно был бы на пьедестале.



Говоря о попадании на Олимпийские игры, всё однозначно должно быть по справедливости и по правилам. Первый и второй номер точно едут, а третий — по решению федерации. Мне кажется, что будет справедливо отправить на Олимпиаду тройку, которая есть на сегодняшний день, как ребята расположились на пьедестале на чемпионате России», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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