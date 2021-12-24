Ирина Роднина высказалась о падении Туктамышевой в короткой программе на ЧР

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала падение Елизаветы Туктамышевой во время короткой программы на чемпионате России, а также высказалась о лидерстве Камилы Валиевой после первого дня женских соревнований.

«Камила Валиева в этом году стабильно показывает результат — это факт.

Очень обидно за Туктамышеву. Она сказала, что подвели нервы? Думаю, с нервами как раз всё в порядке. В произвольной программе она покажет своё катание и результат. Верю ли в это? Олимпийский год — особый. Надеюсь, что она справится», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, российская фигуристка Камила Валиева уверенно лидирует после исполнения короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Она набрала баллы выше своего же мирового рекорда — 90,38.

На второй позиции после короткой программы располагается Софья Муравьёва (81,87), а замыкает тройку Анна Щербакова, набравшая 81,46 балла.