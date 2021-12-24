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Валиева с большим отрывом лидирует после короткой программы на чемпионате России

Валиева с большим отрывом лидирует после короткой программы на чемпионате России
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Российская фигуристка Камила Валиева уверенно лидирует после исполнения короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Она набрала баллы выше своего же мирового рекорда — 90,38.

На второй позиции после короткой программы располагается Софья Муравьёва (81,87), замыкает тройку Анна Щербакова, набрав 81,46 балла.

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева – 90,38.
2. Софья Муравьёва – 81,87.
3. Анна Щербакова – 81,46.
4. Софья Самоделкина – 76,74.
5. Александра Трусова– 74,21...
7. Елизавета Туктамышева — 71,28...
9. Майя Хромых — 69,36.

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