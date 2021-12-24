Леонова — о короткой программе женщин на ЧР: надеялась, все будут кататься чисто, но увы

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова прокомментировала результаты короткой программы на чемпионате России.



«Сегодня очень рассчитывала, что все девочки будут кататься чисто, чтобы просто понаблюдать сколько баллов они наберут, но увы. Очень расстроилась после выступления Лизы Туктамышевой — очень хотелось, чтобы у неё всё получилось. В то же время я безумно рада за Камилу Валиеву. Даже катаясь под первым стартовым номером, она собралась и здорово откатала свою программу — снова набрала фантастические баллы.



Никто не ожидал увидеть Софью Муравьёву в тройке. Нет никаких сомнений, что у неё сложнейший набор. Учитывая, как она откатала свою короткую программу, судьям просто ничего не оставалось делать, как поставить её в тройку», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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