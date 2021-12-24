Алёна Леонова: в произвольной программе Туктамышевой надо начать всё с чистого листа

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова подвела итоги женской короткой программы на чемпионате России.
«Если говорить о Саше Трусовой, то, конечно, у неё есть шанс забраться в тройку по итогам произвольной программы. У Саши заявлены четверные прыжки — сам факт, что они есть и она будет их делать, уже даёт ей большое преимущество.
Лизе будет посложнее, потому что она без четверных прыжков. Получается, что Туктамышевой надо обязательно чисто делать два акселя, кататься как ни в чём не бывало, забыв сегодняшний день. В произвольной программе надо начать всё с чистого листа», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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