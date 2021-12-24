Елизавета Туктамышева грубо ошиблась во время короткой программы на чемпионате России

Чемпионка мира, российская фигуристка Елизавета Туктамышева грубо ошиблась во время исполнения короткой программы на чемпионате России.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

25-летняя фигуристка упала во время приземления после тройного акселя. Из-за этого спортсменка набрала только 71,28 балла. На момент написания новости Туктамышева располагается на седьмой позиции женского протокола. Лидирует Камила Валиева, набравшая 90,38 балла, что является результатом выше принадлежавшего ей же мирового рекорда.

Фаворитками чемпионата России, помимо Туктамышевой, назывались Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Чемпионат России по фигурному катанию является ключевым этапом для отбора на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!