Максим Траньков обратился к Татьяне Тарасовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков обратился к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой. Он опубликовал фото с чемпионата России в Санкт-Петербурге с Маргаритой Мамун, Алиной Загитовой, Алексеем Ягудиным, Павлом Занозиным и Александром Гришиным. Они все надели футболки в поддержку Тарасовой, которая испытывает проблемы со здоровьем.

«Татьяна Анатольевна, только здоровья! Мы с Вами», — написал Траньков.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова

14 декабря Тарасова попала в больницу по причине высокого давления. Вследствие этого она пропустила съёмки заключительного этапа шоу «Ледниковый период», где является председателем жюри. По той же причине Тарасова ранее не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была выступить в качестве комментатора.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!