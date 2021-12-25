Максим Траньков обратился к Татьяне Тарасовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков обратился к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой. Он опубликовал фото с чемпионата России в Санкт-Петербурге с Маргаритой Мамун, Алиной Загитовой, Алексеем Ягудиным, Павлом Занозиным и Александром Гришиным. Они все надели футболки в поддержку Тарасовой, которая испытывает проблемы со здоровьем.
«Татьяна Анатольевна, только здоровья! Мы с Вами», — написал Траньков.
Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова
14 декабря Тарасова попала в больницу по причине высокого давления. Вследствие этого она пропустила съёмки заключительного этапа шоу «Ледниковый период», где является председателем жюри. По той же причине Тарасова ранее не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была выступить в качестве комментатора.
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