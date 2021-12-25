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«Это бред». Американский журналист отреагировал на слова Тутберидзе о Медведевой

«Это бред». Американский журналист отреагировал на слова Тутберидзе о Медведевой
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Американский журналист Дэвид Лис оценил слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе о призёре Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой. В программе «Пусть говорят» Тутберидзе сказала: «Сейчас я затрону вопрос Жени Медведевой. Да, она стала в личном турнире серебряным призёром. До этого она два года выносила все соревнования. Вы понимаете, что какие-то спортсмены, им не достаётся даже часть этих заслуг. И надо ценить то, что имеешь. Нельзя снимать, нельзя быть недовольным медалью. Ну путь Жени был сложнее, чем у Загитовой. Но многим даже этого не достаётся».

«Это бред. Этери легко говорить, как она ценит серебряную медаль Медведевой, потому что золото получила другая её фигуристка — Алина Загитова. А если бы золото завоевала Кейтлин Осмонд, была бы Тутберидзе довольна серебром Евгении?» — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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