«Вас не хватает». Алексей Ягудин обратился к Татьяне Тарасовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин обратился к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой. Она по состоянию здоровья пропустила записи двух заключительных выпусков «Ледникового периода». Позднее стало известно, что известный тренер госпитализирована из-за высокого давления.

«Татьяна Анатольевна, выздоравливайте. Мы вас ждём. Реально вас не хватает», — сказал Ягудин на видео, опубликованном в «сториз».

22 декабря Тарасова сообщила, что её выписали из больницы после прохождения лечения. Ранее Татьяна Анатольевна не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была выступить в качестве комментатора.

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