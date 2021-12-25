«Вас не хватает». Алексей Ягудин обратился к Татьяне Тарасовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин обратился к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой. Она по состоянию здоровья пропустила записи двух заключительных выпусков «Ледникового периода». Позднее стало известно, что известный тренер госпитализирована из-за высокого давления.
«Татьяна Анатольевна, выздоравливайте. Мы вас ждём. Реально вас не хватает», — сказал Ягудин на видео, опубликованном в «сториз».
22 декабря Тарасова сообщила, что её выписали из больницы после прохождения лечения. Ранее Татьяна Анатольевна не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была выступить в качестве комментатора.
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