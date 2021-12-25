«Она правду не замечает». Яна Рудковская резко отреагировала на слова Татьяны Тарасовой

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отреагировала на высказывание заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о ней. Рудковская ранее заявила, что подопечную Плющенко Софью Муравьёву незаконно лишили балла в короткой программе на чемпионате России из-за протеста представителя «Хрустального». Софья в итоге опустилась со второго на третье место, пропустив вперёд Анну Щербакову. Тарасова прокомментировала слова Яны, сказав: «Не хочу с этой женщиной говорить о фигурном катании».

«В нашей стране каждый имеет право на своё мнение. Я прошла с мужем две Олимпиады. В данный момент я, как и мой муж, инвестирую в строительство наших частных ледовых арен «Ангелы Плющенко», помогаю финансово и даю спонсоров талантливым детям-фигуристам, делаю крупнейшие ледовые шоу каждый год не только в России, но и в мире. Я являюсь совладелицей академии «Ангелы Плющенко» и мамой мальчика-фигуриста.

Буду говорить всегда то, что считаю нужным, особенно когда нападают на мою семью. Неважно, кто мой оппонент, невзирая на их прошлые заслуги перед Отечеством! У моего мужа заслуг не меньше! Мы никого первые не трогаем, но если будут нападать, я буду не обороняться, а идти в контрнаступление! Во всём должна быть справедливость, особенно в спорте! Я вижу очень много несправедливости. Пока молчу, но, думаю, скоро выскажусь! Евгений за восемь месяцев не дал ни одного интервью! Ошибочно считать, что это проявление слабости или прогиб!

Раньше я уважала Татьяну Анатольевну Тарасову за то, что она всегда говорила правду. А вот теперь, увы, она правду в фигурном катании не отстаивает и не замечает! Может, сил нет, а может, просто не хочет! Татьяне Анатольевне хочу пожелать здоровья. У меня на неё обид нет! Давайте закроем эту тему. Она — великий тренер, но конфликт начала не я!» — цитирует Рудковскую «Спорт-экспресс».

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