Татьяна Тарасова отреагировала на слова Яны Рудковской о незаконном протесте по Муравьёвой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление продюсера Яны Рудковской, являющейся женой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Рудковская заявила, что подопечную Плющенко Софью Муравьёву незаконно лишили балла в короткой программе на чемпионате России из-за протеста представителя «Хрустального». Софья в итоге опустилась со второго на третье место, пропустив вперёд Анну Щербакову.

«Я не хочу быть в одной статье с Яной Рудковской. Не хочу с этой женщиной говорить о фигурном катании», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

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