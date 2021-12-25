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Татьяна Тарасова отреагировала на слова Яны Рудковской о незаконном протесте по Муравьёвой

Татьяна Тарасова отреагировала на слова Яны Рудковской о незаконном протесте по Муравьёвой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление продюсера Яны Рудковской, являющейся женой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Рудковская заявила, что подопечную Плющенко Софью Муравьёву незаконно лишили балла в короткой программе на чемпионате России из-за протеста представителя «Хрустального». Софья в итоге опустилась со второго на третье место, пропустив вперёд Анну Щербакову.

«Я не хочу быть в одной статье с Яной Рудковской. Не хочу с этой женщиной говорить о фигурном катании», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

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