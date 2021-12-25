Рудковская: протест по Муравьёвой был подан «Хрустальным». Юристы считают это незаконным

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала пересмотр результатов короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Подопечная Плющенко Софья Муравьёва была лишена одного балла, из-за чего опустилась на третье место. На вторую строчку поднялась Анна Щербакова.

«Протест был подан господином Аксёновым из «Хрустального», эта информация от Федерации фигурного катания России. Только через два часа после окончания соревнований мы узнали об этом, как, наверное, и все остальные! На пресс-конференции Соня была представлена как девочка, которая заняла заслуженное второе место.



Софья на Олимпийские игры не отбирается, поскольку не проходит по возрасту. Так бы, наверное, мы бы поборолись за этот балл. Наши юристы считают это незаконным, так скажем, и по временным показателям, и по другим аспектам. Нам нужно всем внимательно изучить статью правил — 18.4 уже после соревнований. Юристы ещё вчера были настроены отвоевать этот балл, но Евгений и наша команда тренеров приняли решение не обращать на это внимания из уважения к организаторам и Федерации. Сегодня хочется пожелать всем девочкам удачи. И нашей Соне, и Насте — они дебютантки, мы будем за них болеть», — цитирует Рудковскую «Спорт-экспресс».

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