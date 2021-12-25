«Чемпионат России без тебя — не чемпионат России». Косторная оценила пост в её поддержку

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная отреагировала на пост в её поддержку. Спортсменка пропускает чемпионат России в Санкт-Петербурге из-за перелома кисти.

Фан-аккаунт Косторной опубликовал пост со словами: «Алёна, чемпионат России без тебя — не чемпионат России». Поправляйся, дорогая наша». Косторная отреагировала, написав So cute (так мило. — Прим. «Чемпионата»).

Фото: «Инстаграм» Алёны Косторной

Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.



В марте 2021 года стало известно о возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Алёна работала с Евгением Плющенко.

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