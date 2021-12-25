Тренер Дэвис и Смолкина: с моей стороны было бы просто глупо не использовать Тутберидзе

Тренер Игорь Шпильбанд, работающий с танцевальным дуэтом Диана Дэвис / Глеб Смолкин, рассказал, как Этери Тутберидзе относится к его сотрудничеству с её дочкой.
«Этери поддерживает Диану на 100%. Если бы каждый спортсмен ощущал такую поддержку родителей, такое количество энергии и любви, это было бы огромным плюсом, причём для всех.
Тутберидзе не просто грамотный тренер, но и человек с большим тактом. По отношению ко мне, по крайней мере, это именно так. Но, понимаете, в чём тут дело… Мне очень интересно мнение Этери. Она совсем не последний человек в нашем виде спорта и каждый раз, когда приезжает, я очень стараюсь заманить её на каток, чтобы она посмотрела на ребят, что называется, от борта. Согласитесь, с моей стороны было бы просто глупо не использовать такого специалиста, когда он находится рядом. Но она большей частью смотрит тренировки с трибуны. И никогда ничего мне не навязывает», — цитирует Шпильбанда «RT на русском».
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