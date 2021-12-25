«Вернусь ещё более сильной». Рика Кихира обратилась к участницам чемпионата Японии

Японская фигуристка Рика Кихира обратилась к участницам чемпионата страны. Сегодня, 25 декабря, определились призёры в женском одиночном катании. Золото выиграла Каори Сакамото. Серебряным призёром стала Вакаба Хигути, бронза досталась Мане Кавабэ.

«Мои поздравления всем участникам. Я была очень впечатлена, когда смотрела соревнования по телевизору. Постараюсь залечить травмы как можно скорее и вернусь ещё более сильной. Я сделаю всё, что в моих силах», — написала Кихира в своём «твиттере».

Рика пропустила предолимпийский национальный чемпионат из-за травмы правой лодыжки. Фигуристка травмировалась ещё в июле и до сих пор не сумела восстановиться. Кихира является двукратной чемпионкой Японии, двукратной победительницей чемпионата четырёх континентов, победительницей финала Гран-при.



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