Две японские фигуристки разрыдались после объявления оценок. Видео
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Японские фигуристки Каори Сакамото и Вакаба Хигути расплакались после того, как узнали свои результаты за два вида программы на чемпионате Японии.
Отметим, что Сакамото и Хигути заняли первое и второе место соответственно. Это позволило им попасть на Олимпийские игры в Пекине в составе национальной команды Японии.
Оба видео можно посмотреть в «твиттере» Yuzuru 4A Hanyu. Права на них принадлежат Japan Skating Federation.
Напомним, японская фигуристка Каори Сакамото завоевала золотую медаль на чемпионате страны по фигурному катанию. 21-летняя спортсменка набрала в сумме за короткую и произвольную программы 234,06 балла.
Серебро получила Вакаба Хигути, набравшая за два вида программы 221,78 балла, тройку замкнула Мана Кавабэ (209,65).
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