Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые в карьере стали чемпионами России

Российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые в карьере стали победителями чемпионата России.

Напомним, на ЧР-2022 в Санкт-Петербурге Мишина и Галлямов набрали за оба проката 243,74 балла. Серебряными призёрами чемпионата страны стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в сумме набрав 239,87 балла, замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).

До этого момента подопечные Тамары Москвиной ни разу не поднимались на пьедестал почёта на чемпионатах России, их наивысший результат был – 4-е место.

В прошлом году чемпионами России в соревнованиях пар стали Тарасова и Морозов.

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