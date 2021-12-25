Чемпионат России по фигурному катанию — 2022. Жаркая развязка битвы за Олимпиаду! LIVE

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по фигурному катанию — 2022. В субботу, 25 декабря, награды, а вместе с ними и путёвки в Пекин разыграют спортивные пары и девушки. Для многих фигуристов на чемпионате России решится всё, ведь у большинства из них уже не будет возможности отобраться на Игры.
Второй день турнира подарил немало сюрпризов. По итогам соревнований мужчин чемпионом сенсационно стал 18-летний Марк Кондратюк. Жаркими получились и соревнования танцоров. В отсутствие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова двукратными чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин. Лидерство по итогам короткой программы женщин захватила Камила Валиева. Второй идёт Анна Щербакова. Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых — даже не в тройке.
Третий, заключительный соревновательный день начнётся с произвольных программ спортивных пар в 15:30. Женщины выйдут на лёд в 18:00. Развязка битвы за Олимпиаду обещает быть очень жаркой!
За главными событиями дня следите в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
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Все подробности второго дня чемпионата России в онлайн-трансляции «Чемпионата». Как же жарко было в Санкт-Петербурге!
Чемпионат России по фигурному катанию-2021. Женщины. Итоги короткой программы
По итогам короткой программы лидирует Камила Валиева. Почти девять баллов ей уступает Анна Щербакова, а замыкает топ-3 Софья Муравьёва.
Прямая трансляция чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Все виды программы чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге транслируются на сайте Первого канала, а также на канале Первого канала в YouTube с комментариями канадского журналиста Теда Бартона на английском языке.
Полное расписание чемпионата России — 2022 по фигурному катанию
Расписание чемпионата России — 2022 по фигурному катанию в Санкт-Петербурге (время московское)
25 декабря
15:30 — спортивные пары, произвольная программа.
18:00 — женщины, произвольная программа.
26 декабря
14:00 — показательные выступления.
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