Чемпионат России по фигурному катанию — 2022. Жаркая развязка битвы за Олимпиаду! LIVE

На турнире в Санкт-Петербурге решается судьба наших фигуристок. Главные события дня — в режиме онлайн-трансляции.

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по фигурному катанию — 2022. В субботу, 25 декабря, награды, а вместе с ними и путёвки в Пекин разыграют спортивные пары и девушки. Для многих фигуристов на чемпионате России решится всё, ведь у большинства из них уже не будет возможности отобраться на Игры.

Второй день турнира подарил немало сюрпризов. По итогам соревнований мужчин чемпионом сенсационно стал 18-летний Марк Кондратюк. Жаркими получились и соревнования танцоров. В отсутствие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова двукратными чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин. Лидерство по итогам короткой программы женщин захватила Камила Валиева. Второй идёт Анна Щербакова. Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых — даже не в тройке.

Третий, заключительный соревновательный день начнётся с произвольных программ спортивных пар в 15:30. Женщины выйдут на лёд в 18:00. Развязка битвы за Олимпиаду обещает быть очень жаркой!

За главными событиями дня следите в онлайн-трансляции на «Чемпионате».