Москвина — Мишиной: а ты боялась, противная девчонка

Заслуженный тренер России Тамара Москвина отреагировала на чемпионский прокат подопечных Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Момент попал в трансляцию.

Напомним, на ЧР-2022 в Санкт-Петербурге Мишина и Галлямов набрали за оба проката 243,74 балла. Серебряными призёрами чемпионата страны стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в сумме набрав 239,87 балла, замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).

Москвина — Мишиной: Умница, а ты боялась, противная девчонка.

Москвина — Галлямову: Поддержки будем делать.

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