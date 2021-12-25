Москвина — Мишиной: а ты боялась, противная девчонка

Заслуженный тренер России Тамара Москвина отреагировала на чемпионский прокат подопечных Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Момент попал в трансляцию.
Напомним, на ЧР-2022 в Санкт-Петербурге Мишина и Галлямов набрали за оба проката 243,74 балла. Серебряными призёрами чемпионата страны стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в сумме набрав 239,87 балла, замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).
Москвина — Мишиной: Умница, а ты боялась, противная девчонка.
Москвина — Галлямову: Поддержки будем делать.
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