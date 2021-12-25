Александр Галлямов: проснулись, потренировались, отдохнули, пришли и выиграли

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал собственный прокат на чемпионате России. Мишина и Галлямов выиграли турнир.
«Ну что тут рассказывать? Проснулись, потренировались, отдохнули, пришли и выиграли. Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые нас очень эмоционально поддерживали. Всё-таки мы в России не так часто выступаем. Перед своей публикой гораздо приятнее выступать, нас здесь поддерживают максимально изо всех сил.
Мы вообще не знали про прокат Бойковой и Козловского. Я немного вышел, передохнул, сняв коньки, чтобы ноги не затекали. Да, конечно, в холле был настенный экран и там их показывали, но я не смотрел. Так, занимался своими делами, музыку слушал. А затем вышли, и всё произошло максимально незаметно», — сказал Галлямов в эфире Первого канала.
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- 25 декабря 2021
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