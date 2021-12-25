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Жулин отреагировал на победу Мишиной и Галлямова на чемпионате России

Жулин отреагировал на победу Мишиной и Галлямова на чемпионате России
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Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал результаты соревнований спортивных пар на чемпионате России. Победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второй результат показали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, тройку лучших замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

«Очень ожидаемые результаты. Всё по делу. Мишина и Галлямов однозначные лидеры. Дай бог, чтобы в Пекине они были здорово и хорошо откатались. Конечно, все могут рассчитывать на них как на основных претендентов на медали», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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