Чемпионский прокат произвольной программы от Анастасии Мишиной и Александра Галлямова

Российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

За прокат короткой программы фигуристы получили от судейской коллегии 83,74 балла, установив личный рекорд. Произвольная программа получила ровно 160 баллов, в сумме – 243,74 балла.

Серебряными призёрами чемпионата России – 2022 стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в сумме набрав 239,87 балла, замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).

Посмотреть видео можно на сайте Первого канала.

Отметим, что до этого момента подопечные Тамары Москвиной ни разу не поднимались на пьедестал почёта на чемпионатах России, их наивысший результат был – 4-е место.

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