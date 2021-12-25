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Мишина рассказала, какие новые задумки они с Галлямовым планируют реализовать к ЧЕ

Мишина рассказала, какие новые задумки они с Галлямовым планируют реализовать к ЧЕ
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Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, рассказала, какие задумки они не успели реализовать к чемпионату России. Мишина и Галлямов стали чемпионами соревнований.

«Была идея сделать костюм-трансформер, но уже многие пары так делали, это получается обезьянничество. Плюс трансформер сложно сделать технически. Решили, лучше пусть будет нежный и простой в исполнении костюм, чем сложный, но мы всё время будем думать, как расстегнуть этот мешок.

До ЧР у нас уже были задумки поменять спираль и хореографические движения, но не успели сделать это до чемпионата. Возможно, успеем до ЧЕ наработать переделки», — сказала Мишина на пресс-конференции.

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