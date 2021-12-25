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Гербольдт: Валиева уникальная! Туктамышева, к сожалению, не справилась психологически

Гербольдт: Валиева уникальная! Туктамышева, к сожалению, не справилась психологически
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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась мнением о результатах женских соревнований на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Победителем стала Камила Валиева. Второе место заняла Александра Трусова, а третье — Анна Щербакова.

«Валиева великолепна! Все девочки заслужили высокие баллы, очень обидно, что у нас всего три места. Хочется дать шанс поехать на Олимпийские игры ещё ряду девочек. В чём секрет Валиевой? Она уникальная!

Очень обидно за Туктамышеву. Я искренне за неё болела и переживала. К сожалению, Лиза не справилась чисто психологически», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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