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Леонова: Камила Валиева — космос. На Олимпиаде наши девушки не дадут прохода остальным

Леонова: Камила Валиева — космос. На Олимпиаде наши девушки не дадут прохода остальным
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Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова высказалась о результатах чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге. Победителем стала Камила Валиева. Второе место заняла Александра Трусова, а третье — Анна Щербакова.

«У меня даже не хватает эпитетов, чтобы описать Камилу Валиеву. Это что-то ну просто нереальное! Выше гор, выше всего. Валиева — просто космос. Самое большое счастье, что Камила на две-три головы выше остальных. Это значит, что у нас есть некая гарантия на Олимпийских играх, что она выступит так же блестяще и всех порадует.

Если девушки поедут на Олимпиаду таким же составом: Валиева, Трусова, Щербакова — это будет очень сильно и мощно. Они просто не дадут остальным прохода», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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