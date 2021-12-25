Леонова — о Туктамышевой: Лиза — боец. Она доказала, что короткая программа была ошибкой

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова прокомментировала итоговое седьмое место Елизаветы Туктамышевой на предолимпийском чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«С одной стороны, обидно, что Лиза Туктамышева не попадёт на Олимпиаду. Понятно, что виной тому была вчерашняя короткая программа. Не стоит сильно расстраиваться, потому что сегодняшний день показал, что Лиза настоящий боец. Она может хорошо и чисто кататься. Туктамышева доказала, что вчерашний день и падение с акселя были ошибкой.

Сейчас всё абсолютно заслуженно, все стоят на своих местах. Обидно, что Туктамышева не попала в олимпийскую сборную и будет только в запасе, но было безумно приятно наблюдать за ней сегодня. Она справилась — за что ей большое спасибо. Будем ждать Лизу на льду на больших турнирах. Надеюсь, что увидим её на чемпионате мира», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!