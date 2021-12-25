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«Хорошо работаем!» Лайшев — о победе Камилы Валиевой на чемпионате России

«Хорошо работаем!» Лайшев — о победе Камилы Валиевой на чемпионате России
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Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на результаты соревнований среди женщин на предолимпийском чемпионате России в Санкт-Петербурге. Его уверенно выиграла Камила Валиева (283,48 балла), серебряную медаль завоевала Александра Трусова (248,65), бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56).

«Поздравляю Камилу Валиеву, Этери Георгиевну Тутберидзе, а также всех наших спортсменок. Все — большие молодцы! Весь пьедестал забрали девочки из «Хрустального»? Для меня это значит, что мы хорошо работаем! Особенно — отделение «Хрустальный». Всех поздравляю и благодарю за прекрасную работу», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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