«Хорошо работаем!» Лайшев — о победе Камилы Валиевой на чемпионате России

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на результаты соревнований среди женщин на предолимпийском чемпионате России в Санкт-Петербурге. Его уверенно выиграла Камила Валиева (283,48 балла), серебряную медаль завоевала Александра Трусова (248,65), бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56).

«Поздравляю Камилу Валиеву, Этери Георгиевну Тутберидзе, а также всех наших спортсменок. Все — большие молодцы! Весь пьедестал забрали девочки из «Хрустального»? Для меня это значит, что мы хорошо работаем! Особенно — отделение «Хрустальный». Всех поздравляю и благодарю за прекрасную работу», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!