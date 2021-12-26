Дмитрий Соловьёв ответил, был ли у него роман с партнёршей Екатериной Бобровой

Олимпийский чемпион, российский фигурист Дмитрий Соловьёв ответил, связывали ли его романтические отношения с партнёршей Екатериной Бобровой.
«Нам приписывали роман, потому что все привыкли, что между мужчиной и женщиной возникают отношения. Могу сказать за себя, что у меня к Кате не было такого чувства. Да, мы вместе работали, прожили множество ярких эпизодов. Когда жизнь била нас, мы старались помочь друг другу. Но у меня никогда даже не возникало мысли, что мы можем быть парой не только на льду, но и в жизни. Это были всегда чисто деловые рабочие отношения, в какой-то степени дружеские. Но мы совершенно разные, как будто с двух разных планет», — приводит слова Соловьёва Teleprogramma.
Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря мск возле московского караоке-бара Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Он был избит двумя 18-летними студентами. У Соловьёва диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.
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