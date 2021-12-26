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Тарасова назвала несправедливым отсутствие Мозалёва в составе на чемпионат Европы

Тарасова назвала несправедливым отсутствие Мозалёва в составе на чемпионат Европы
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала мужскую заявку сборной России на грядущий чемпионат Европы, который пройдёт в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января.

«Как это Андрея Мозалёва нет в составе сборной России на чемпионат Европы? Я чего-то не поняла. На чемпионате России он занял третье место. Конечно, несправедливо не включать его в состав. Надо узнавать у Федерации почему», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Отметим, что третье место в заявке сборной России на ЧЕ занял Евгений Семененко, он стал четвёртым на прошедшем чемпионате России.

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