Тарасова назвала несправедливым отсутствие Мозалёва в составе на чемпионат Европы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала мужскую заявку сборной России на грядущий чемпионат Европы, который пройдёт в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января.
«Как это Андрея Мозалёва нет в составе сборной России на чемпионат Европы? Я чего-то не поняла. На чемпионате России он занял третье место. Конечно, несправедливо не включать его в состав. Надо узнавать у Федерации почему», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Отметим, что третье место в заявке сборной России на ЧЕ занял Евгений Семененко, он стал четвёртым на прошедшем чемпионате России.
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