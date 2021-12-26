В ФФККР сообщили, что Муравьёва не войдёт в запасной состав на чемпионат Европы

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объяснил, почему ранее включённая в запасной состав на чемпионат Европы 2022 года фигуристка Софья Муравьёва не сможет принять участия в турнире.
«Муравьёва будет выведена из запасного состава. Она очень хорошая, но ей не хватит двух месяцев по возрасту, к сожалению. Заменять её не будем. Состав останется прежним, просто без неё», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Камила Валиева выиграла соревнования женщин на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Подопечная Этери Тутберидзе обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла.
Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.
Софья Муравьёва, находившаяся в тройке после короткой программы, завершила соревнования на шестой позиции (230,31).
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