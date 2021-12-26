Мишин отреагировал на непопадание Туктамышевой в состав сборной России на чемпионат Европы

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал непопадание ученицы Елизаветы Туктамышевой в состав сборной России на чемпионат Европы – 2022. Туктамышева вошла в число запасных.
«Есть спортсмены, которым, несмотря на все таланты, не удаётся достичь топа в медальном зачёте. Про них часто говорят, что спорт подарил им зрителей, любовь зрителей. Я думаю, что это высказывание мудрых людей, всю жизнь проживших в фигурном катании, в большой степени относится к Лизе Туктамышевой. Но кроме этой огромной любви, у неё есть золотые медали чемпионата мира, Европы и России», — приводит слова Мишина «Матч ТВ».
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