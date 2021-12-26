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Никита Кацалапов выложил пост, в котором сообщил о начале восстановления от травмы

Никита Кацалапов выложил пост, в котором сообщил о начале восстановления от травмы
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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, поблагодарил всех за поддержку после обострения травмы спины, из-за которой пара решила сняться с чемпионата России. Дуэт Синицина/Кацалапов лидировал после ритм-танца, спортсмены снялись перед произвольной программой.

«Ребят, спасибо за такую мощную поддержку и понимание! Мы с Викой прочитали все ваши комменты, а их несколько сотен!

Очень много важных слов от вас. Это правда очень помогает.

Мы уже в Москве, я начал заниматься спиной. Скоро восстановлюсь и мы покажем всё, на что способны. Мы вас не подведём», — написал Кацалапов у себя в «инстаграме».

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