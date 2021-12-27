Максим Траньков двумя словами отреагировал на пост Даниила Глейхенгауза о ЧР

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оставил комментарий под постом хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза. Ранее Глейхенгауз, комментируя итоги чемпионата России, написал: «Чемпионат России — 2022 завершён! Все силы и эмоции остались в эти дни на арене! Первые четыре места за нашей командой Team Tutberidze. Поздравляю Камилу Валиеву с золотом, Александру Трусову с серебром, Анну Щербакову с бронзой! Аделию Петросян с прекрасным дебютом и четвёртым местом! Не всё получилось у Майи Хромых, но всё ещё будет! Также поздравляю Евгению Тарасову и Владимира Морозова с бронзой, будем ещё работать и улучшаться! Поздравляю Диану Дэвис и Глеба Смолкина с отличным выступлением и заслуженным серебром. Спасибо всем, кто с нами прошёл этот сложный путь и верил в нас!»

«Одна любовь», — написал Траньков в комментариях.

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