Ирина Слуцкая поделилась мнением о Валиевой, Трусовой и Щербаковой

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая подвела итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге и оценила призёров в женском одиночном катании.

«Ура! Известно, кто поедет на Олимпиаду в 2022 году. На чемпионате России в Санкт-Петербурге решалась судьба наших фигуристок. Знаю не понаслышке, как трудно и волнительно было им во время этого чемпионата…



Итак, скорее всего, именно эта тройка будет представлять нашу страну на Олимпийских играх:



Камила Валиева. Потрясающая спортсменка, которая недосягаема на сегодняшний день.



Саша Трусова. Покоряла всех своими четверными прыжками.



Аня Щербакова. Аня очень удивила качеством своего проката… Все знают, что она может намного лучше. Обидно, что не справилась с прыжком в четыре оборота, но тем не менее она сосредоточилась и хорошо докатала свою программу. Очень надеюсь, что к февралю она соберётся и поразит всех своей программой. Я поздравляю всех наших девочек! Конкуренция была бешеная, все фигуристки большие молодцы. От всей души желаю победительницам чемпионата оставаться в своей идеальной форме к февралю», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

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