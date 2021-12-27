Фигуристка Елена Радионова сфотографировалась в купальнике на яхте, Яна Рудковская оценила

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова опубликовала фотографию в купальнике, сделанную на яхте.
На пост спортсменки отреагировала продюсер Яна Рудковская, являющаяся женой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В комментарии она разместила эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Елены Радионовой
Радионова — первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании 2013 и 2014 годов, серебряный призёр чемпионата России 2013 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата России 2014 года, чемпионка России 2015 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 и 2017 годов.
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