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Дэвид Лис предположил, какой состав выставит Россия на командный турнир фигуристов на ОИ

Дэвид Лис предположил, какой состав выставит Россия на командный турнир фигуристов на ОИ
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Американский журналист Дэвид Лис предположил, как будет выглядеть состав сборной России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Думаю, Валиевой придётся выступать в обеих программах. Дело не только в том, что она чемпионка, а у других девушек травмы. Просто если поставить Коляду на две программы — это слишком большой риск. России придётся подстраховаться. Что касается пар, то я бы выбрал Мишину и Галлямова, потому что они стабильны. В танцах хотелось бы увидеть Синицину и Кацалапова, но мы не знаем, что у него будет со спиной. Хотелось бы, чтобы они выступили в четырёх программах, но мы не знаем, какова реальная ситуация.

Представьте, что они выставят Щербакову на командный турнир, та упадёт, а судей Этери на Олимпиаде не будет. Представьте, что они поставят Коляду, а он будет привычным Колядой. Представьте, что они выставят Диану Дэвис, а у судей будут глаза. Представьте, что они поставят Кацалапова, а его подведёт спина. Представьте, что они поставят Тарасову и Морозова, а те завалят поддержку. В командном турнире могут случиться вещи, которые повлияют на результат, несмотря на то что победа России кажется очень вероятной», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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