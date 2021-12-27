Дэвид Лис предположил, какой состав выставит Россия на командный турнир фигуристов на ОИ

Американский журналист Дэвид Лис предположил, как будет выглядеть состав сборной России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Думаю, Валиевой придётся выступать в обеих программах. Дело не только в том, что она чемпионка, а у других девушек травмы. Просто если поставить Коляду на две программы — это слишком большой риск. России придётся подстраховаться. Что касается пар, то я бы выбрал Мишину и Галлямова, потому что они стабильны. В танцах хотелось бы увидеть Синицину и Кацалапова, но мы не знаем, что у него будет со спиной. Хотелось бы, чтобы они выступили в четырёх программах, но мы не знаем, какова реальная ситуация.

Представьте, что они выставят Щербакову на командный турнир, та упадёт, а судей Этери на Олимпиаде не будет. Представьте, что они поставят Коляду, а он будет привычным Колядой. Представьте, что они выставят Диану Дэвис, а у судей будут глаза. Представьте, что они поставят Кацалапова, а его подведёт спина. Представьте, что они поставят Тарасову и Морозова, а те завалят поддержку. В командном турнире могут случиться вещи, которые повлияют на результат, несмотря на то что победа России кажется очень вероятной», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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