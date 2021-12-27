«Мой богатырь, продолжатель рода!» Максим Траньков показал фото 7-месячного сына

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков опубликовал фото своего семимесячного сына Теодора. Супругой Максима является фигуристка Татьяна Волосожар.

«7 месяцев, мой богатырь! Продолжатель рода! Сын! Спасибо, Татьяна», — написал Траньков.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова.

16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.



Волосожар и Траньков — двукратные олимпийские чемпионы 2014 года, чемпионы мира 2013 года, двукратные серебряные призёры чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратные чемпионы России (2011, 2013, 2016).

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